“Ho camminato tra le loro feci…”: preoccupazione per la donna a contatto con le scimmie dell’incidente in Pennsylvania (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Come se non il mondo non avesse già troppo a cui pensare a livello pandemico, ora ci si mette anche una donna statunitense a rischiare di causare problemi di carattere virale – suo malgrado. Michelle Fallon e un fotogramma di una scimmia coinvolta nell’incidenteMichele Fallon, di Danville, s’è trovata nei pressi di un incidente avvenuto in Pennsylvania che ha visto protagonista un camion che stava trasportando un centinaio scimmie provenienti da Mauritius per essere poste in regime di quarantena (abbiamo scritto della vicenda nell’articolo che potete leggere di seguito). Leggi anche -> Un camion si schianta mentre va verso un laboratorio: 100 scimmie a piede libero La donna, dopo l’incidente, è scesa dalla sua vettura per soccorrere il conducente del camion, ed è stato in quel ... Leggi su periodicoitaliano (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Come se non il mondo non avesse già troppo a cui pensare a livello pandemico, ora ci si mette anche unastatunitense a rischiare di causare problemi di carattere virale – suo malgrado. Michelle Fallon e un fotogramma di una scimmia coinvolta nell’incidenteMichele Fallon, di Danville, s’è trovata nei pressi di un incidente avvenuto inche ha visto protagonista un camion che stava trasportando un centinaioprovenienti da Mauritius per essere poste in regime di quarantena (abbiamo scritto della vicenda nell’articolo che potete leggere di seguito). Leggi anche -> Un camion si schianta mentre va verso un laboratorio: 100a piede libero La, dopo l’incidente, è scesa dalla sua vettura per soccorrere il conducente del camion, ed è stato in quel ...

Advertising

gaia_simonetti : #Firenze #26gennaio #mercoledi Sono tre...tra poco diventano quattro. Ecco, i #libri che ho curato. Scrive il cuore… - giorgio_msc : ok sono tornato a piedi tra un’ora esco di nuovo ma prenderò il bus perché per oggi abbiamo camminato abbastanza - chrcapuano : RT @RobertafiVisone: di negatività, si sarebbe catapultato in aperitivi; - camminato avanti e indietro come un drogato in crisi d'astinenza… - RobertafiVisone : di negatività, si sarebbe catapultato in aperitivi; - camminato avanti e indietro come un drogato in crisi d'astine… - danikat_07 : Mira alla Luna, male che vada, avrai camminato tra le stelle. -