Higuain, nessun ritiro: resta all’Inter Miami e si prende la 10 (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Higuain rimanda il ritiro e resta all’Inter Miami con una novità: indosserà la maglia numero 10 Dopo le voci su un possibile ritiro dal calcio giocato, Gonzalo Higuain ha deciso di continuare e di farlo ancora all’Inter Miami. A confermarlo, lo stesso club di MLS attraverso diversi spot sui propri social dove appare proprio il Pipita. La novità? Il bomber ex Juventus indosserà la maglia numero 10 della squadra americana. Higuain continuerà a giocare e dal prossimo giugno sfiderà anche l’ex compagno di squadra al Napoli Lorenzo Insigne che si trasferirà al Toronto. Official squad numbers for #InterMiamiCF players announced ahead of the 2022 #MLS season! ??https://t.co/rswH5dPlXb— Inter ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 26 gennaio 2022)rimanda ilcon una novità: indosserà la maglia numero 10 Dopo le voci su un possibiledal calcio giocato, Gonzaloha deciso di continuare e di farlo ancora. A confermarlo, lo stesso club di MLS attraverso diversi spot sui propri social dove appare proprio il Pipita. La novità? Il bomber ex Juventus indosserà la maglia numero 10 della squadra americana.continuerà a giocare e dal prossimo giugno sfiderà anche l’ex compagno di squadra al Napoli Lorenzo Insigne che si trasferirà al Toronto. Official squad numbers for #InterCF players announced ahead of the 2022 #MLS season! ??https://t.co/rswH5dPlXb— Inter ...

Ultime Notizie dalla rete : Higuain nessun Vlahovic alla Juve: gli insulti della Fiesole. Fiorentina succursale bianconera ... anche se Rocco Commisso non accetta deroghe: vuole soldi cash e nessun pagamento dilazionato. Ma ... Una cosa in stile Higuain, che pure fece infuriare i tifosi del Napoli. Ora si aspetta il passaggio ...

Allegri e il modulo svolta In questi due anni Stefano Pioli ha amalgamato un gruppo che, seppur non spicchi nessun fenomeno, è ... Se poi mai dovesse arrivare una punta di peso alla Higuain questa squadra potrebbe dire ancora la ...

Il gesto di Rebic non è da squalifica: mani addosso e in faccia all’arbitro Serra e un sorriso Sport Fanpage Higuain, nessun ritiro: resta all’Inter Miami e si prende la 10 ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo Higuain rimanda il ritiro e resta all’Inter Miami con una novità: indosserà la maglia numero 10 Dopo le voci su un possibile ritiro dal calcio giocato, ...

Insigne non è come Higuain, ma la risposta di De Laurentiis sembra scontata Guardando l'esultanza di Lorenzo Insigne, più di qualche tifoso del Napoli ha avuto la sensazione di rivivere le scene del passato. Ma il paragone con Higuain non è (completamente) centrato.

