Grande Fratello Vip | la confessione di Delia Duran a Soleil Sorge | “Io e Alex abbiamo sco**to con un’amica | ecco quando è accaduto”

(Di mercoledì 26 gennaio 2022) “Ci siamo divertiti, il giorno del compleanno difatto una sco*ata con una mia amica“. A parlare è, in unafatta a bassa voce asubito dopo la puntata delVip andata in onda lunedì 24 gennaio. I microfoni però sono sempre accesi e così si è sentito tutto. La moglie diBelli (o presunta tale, un mistero ancora aleggia sulle loro nozze), ha spiegato all’ex corteggiatrice di Uomini e Donne di essere attratta anche dalle donne: “Io sono fatta così, mi piacciono anche le donne. Lo dico tranquillamente, questo per farti capire che io eeravamo una coppia che nessuno poteva combattere”, ha aggiunto in un video che sta circolando sui ...

La nuova puntata delVip andrà in onda venerdì 28 gennaio 2022 su Canale 5 . Al televoto Nathaly Caldonazzo, Federica Calemme e Barù , che nelle ultime ore è finito nel mirino di Miriana Trevisan , Jessica ...Aldo Montano e Sonia Bruganelli hanno rilasciato alcune interessanti dichiarazioni di chiarimento in merito alle recenti dinamiche del discussoVip 6 . Lo schermitore, intervistato a Casa Chi , ha rivelato cosa gli ha detto Alex Belli durante una delle pause pubblicitarie dell'ultima puntata in prime time del reality show di ...Federica Calemme nella Casa del GF Vip ha lamentato con Gianmaria Antinolfi il fatto che il reality non le dia spazio in puntata: lo sfogo su Alfonso ...“Ci siamo divertiti, il giorno del compleanno di Alex abbiamo fatto una sco*ata con una mia amica“. A parlare è Delia Duran, in una confessione fatta a bassa voce a Soleil Sorge subito dopo la puntata ...