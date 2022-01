GF Vip 6, Soleil Sorge vuole abbandonare il reality (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Soleil Sorge negli ultimi giorni sta attraversando dei momenti particolarmente difficili dentro la Casa del Grande Fratello Vip. La storia che l’ha vista coinvolta nel triangolo con Alex Belli e Delia Duran sta continuando a tormentarla. Già durante la diretta di lunedì scorso, quando ancora una volta è uscito fuori l’argomento, si è mostrata parecchio … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di mercoledì 26 gennaio 2022)negli ultimi giorni sta attraversando dei momenti particolarmente difficili dentro la Casa del Grande Fratello Vip. La storia che l’ha vista coinvolta nel triangolo con Alex Belli e Delia Duran sta continuando a tormentarla. Già durante la diretta di lunedì scorso, quando ancora una volta è uscito fuori l’argomento, si è mostrata parecchio … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

Advertising

robymallo : #GFVIP Delia Duran: 'Adesso mi fidanzo con una donna'. 'Magari con Soleil' ?????? - infoitcultura : Gf Vip, Soleil smaschera una volta per tutte Alex e Delia - MondoTV241 : GF Vip, Terzo attacco di panico per Soleil in poco tempo, chiede di parlare con il suo agente per valutare l'abband… - Elisa60388018 : RT @tvblogit: #GFVIP 6 su social, giornali e tv: tutti pazzi per la “SAD” di Alex, Delia e Soleil - tvblogit : #GFVIP 6 su social, giornali e tv: tutti pazzi per la “SAD” di Alex, Delia e Soleil -