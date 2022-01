Fdi | Colosimo | felice per bonifica Malagrotta ma fondi siano pubblici

(Di mercoledì 26 gennaio 2022) Roma – “Sono moltoper i cittadini di #perché seppur in ritardo l’area saràta. Fatemi capire però questa spesa non doveva essere sostenuta da chi su quel sito ha guadagnato? Si possono usareper bonifiche su terreni privati? #rifiuti #lazio”. Lo scrive su Twitter il consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Chiara

Ultime Notizie dalla rete : Fdi Colosimo

RomaDailyNews

Giancarlo Righini, Massimiliano Maselli, Chiara) e Orlando Tripodi (Lega) hanno puntato sulla richiesta di una discussione in commissione e in Consiglio regionale su queste delibere: 'L'...Ruota intorno a questo punto il botta e risposta tra la Regione Lazio e la consigliera diChiara, vicepresidente della commissione Covid e membro della commissione Salute alla Pisana . ...Le opposizioni accusano il centrosinistra di aver promesso la chiusura della discarica di Albano solo in campagna elettorale ...ALBANO LAZIALE (attualità) - la dichiarazione del deputato ilmamilio.it 'La discarica di Albano va chiusa, il PD gioca sulla salute dei cittadini e Fratelli d'Italia non lo ...