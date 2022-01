Ciciretti ufficiale al Como | tra un mese ritornerà al Vigorito

Leggi su anteprima24

E'il passaggio di Amatoal. L'esterno capitolino si è trasferito in prestito dal Pordenone al club lariano per provare a dare una nuova sterzata alla sua carriera. Nelle scorse settimane si erano rincorse anche voci su un possibile ritorno in serie C, con un corteggiamento dell'Avellino. Nulla di fatto,resta nel campionato cadetto dopo una deludente prima parte di stagione a Pordenone contraddistinta da sole 8 presenze per 314 minuti complessivi. Ritroverà il Benevento da avversario nel turno infrasettimanale del prossimo 22 febbraio e per lui sarà la seconda volta stagionale al Ciro, dopo il precedente dello scorso 4 dicembre. In quella circostanza subentrò a Pinato a dieci minuti dalla fine senza trovare il modo di incidere.