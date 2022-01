Bufera di neve ad Istanbul: crolla il tetto di un terminal dell'aeroporto | Video (Di mercoledì 26 gennaio 2022) L'ondata di gelo che si è abbattuta sulla città di Istanbul continua a causare non pochi disagi ai viaggiatori rimasti per ore intrappolati nell'aeroporto. La Turkish Airlines ha infatti annullato per diversi giorni tutti i suoi voli in programma a causa della forte tempesta di neve che sta flagellando il paese. Uno degli ultimi incidenti registrati a causa della Bufera è stato il crollo del tetto di uno dei terminal dell'aeroporto. Guarda tutti i Video Bufera di neve in Turchia: animali congelati e persone in difficoltà Video Immagini scioccanti quelle provenienti da Gaziantep, città dell'Anatolia Sud Orientale. L'ondata di ... Leggi su panorama (Di mercoledì 26 gennaio 2022) L'ondata di gelo che si è abbattuta sulla città dicontinua a causare non pochi disagi ai viaggiatori rimasti per ore intrappolati nell'. La Turkish Airlines ha infatti annullato per diversi giorni tutti i suoi voli in programma a causaa forte tempesta diche sta flagellando il paese. Uno degli ultimi incidenti registrati a causaè stato il crollo deldi uno dei. Guarda tutti idiin Turchia: animali congelati e persone in difficoltàImmagini scioccanti quelle provenienti da Gaziantep, città'Anatolia Sud Orientale. L'ondata di ...

Advertising

BibCri : @LegaBasketA @REYER1872 @AquilaBasketTN @EuroCup @OlimpiaMI1936 @EuroLeague La partita della @REYER1872 è stata rin… - PrinzEugen04 : Crosetto si dimentica di ricevere il papa e per farsi perdonare passa 3 giorni nudo davanti al vaticano sotto una b… - ReaScrambler : RT @REYER1872: ??? Terzo volo in tre giorni cancellato, l’Umana non riesce a volare in Turchia e la partita di #7DaysEurocup non può essere… - _DAGOSPIA_ : GODETEVI LO SPETTACOLO DEL PARTENONE IMBIANCATO: BUFERA DI NEVE AD ATENE - FOTO E VIDEO - DDPronos : RT @REYER1872: ??? Terzo volo in tre giorni cancellato, l’Umana non riesce a volare in Turchia e la partita di #7DaysEurocup non può essere… -