Brutte notizie in casa Venezia: altri quattro positivi in squadra!

Dopo la sosta per le nazionali il Napoli sfiderà il Venezia di Paolo Zanetti nella giornata di domenica 6 febbraio. Il club lagunare ha comunicato proprio nella giornata di oggi la positività di quattro tesserati, che sono stati prontamente posti in isolamento.

Venezia, ITALY – SEPTEMBER 27: Michael Svoboda of Venezia during the Serie A match between Venezia FC and Torino FC at Stadio Pierluigi Penzo on September 27, 2021 in Venezia, Italy. (Photo by Maurizio Lagana/Getty Images)

Quattro positivi ma non solo: c'è anche una buona notizia

Il club veneto, però, ha comunicato nello stesso momento una buona notizia: un membro della prima squadra si è negativizzato e sarà sottoposto nelle prossime ore alle visite di idoneità sportiva.

