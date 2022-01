Biancaneve, mai più con i sette nani. Peter Dinklage: “Basta con gli stereotipi del c… Ipocriti!” (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Dopo il bacio del principe ‘non richiesto’ finito sotto processo, nell’epoca del politicamente corretto le care, vecchie fiabe per bambini sono nuovamente nell’occhio del ciclone. Questa volta, per una motivazione legata all’altezza… “Biancaneve e i sette nani” nel classico cartone animato Disney (1937) e l’attore Peter Dinklage Le accuse di Peter Dinklage contro il prossimo remake di Biancaneve e i sette nani sono state prese molto sul serio della Disney che, prendendo atto della situazione e anche dell’attuale contesto, in un comunicato ufficiale annuncia “che si sta consultando con persone affette da nanismo per prepararsi al film“. Il protagonista del “Cyrano“ di Joe Wright, nonché il Tyrion de ... Leggi su luce.lanazione (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Dopo il bacio del principe ‘non richiesto’ finito sotto processo, nell’epoca del politicamente corretto le care, vecchie fiabe per bambini sono nuovamente nell’occhio del ciclone. Questa volta, per una motivazione legata all’altezza… “e i” nel classico cartone animato Disney (1937) e l’attoreLe accuse dicontro il prossimo remake die isono state prese molto sul serio della Disney che, prendendo atto della situazione e anche dell’attuale contesto, in un comunicato ufficiale annuncia “che si sta consultando con persone affette dasmo per prepararsi al film“. Il protagonista del “Cyrano“ di Joe Wright, nonché il Tyrion de ...

