Australian Open | Sinner out | Tsitsipas lo strapazza in tre set

ItaliaTeam_it : MATTEOOOOOOOOO BERRETTINIIIIIIIIIIIII! ?? Avanti di due set, Matteo subisce la rimonta di Gael Monfils, reagisce e… - SkySport : ULTIM'ORA TENNIS AUSTRALIAN OPEN, BERRETTINI VOLA IN SEMIFINALE Battuto Monfils in 5 set (6-4, 6-4, 3-6, 3-6, 6-2)… - FiorinoLuca : ITALIAN RECORDMAN ???? ?? Matteo #Berrettini è il primo italiano nella STORIA a raggiungere le semifinali agli Austra… - Tenniscircus : Niente da fare, Jannik - - RosarioP70 : RT @Agenzia_Ansa: Tennis, Sinner viene battuto da Tsitsipas nei quarti degli Australian Open. Sfuma il sogno della semifinale in uno Slam p… -

Finisce nei quarti di finale la corsa di Jannik Sinner agli, prima prova stagionale del Grande Slam. Il ventenne altoatesino, numero 10 del mondo e 11 del seeding, si arrende alla giornata di grazia del greco Stefanos Tsitsipas, numero 4 del ...Nella gara dei quarti di finale degli, Stefanos Tsitsipas, in stato di grazia, elimina Jannik Sinner vincendo in tre set (6 - 3, 6 - 4, 6 - 2) e poco più di due ore di giocoRoma, 26 gen. - (Adnkronos) - "Se Berrettini serve al meglio delle sue possibilità secondo me contro Nadal è favorito. Lo spagnolo è forte ma non è più il giocatore che sconfisse Matteo in tre set in ...MELBOURNE (AUSTRALIA) (ITALPRESS) – Finisce ai quarti la corsa di Jannik Sinner agli Australian Open, primo Slam della stagione in corso sui campi in cemento del Melbourne Park. Sulla Rod Laver Arena ...