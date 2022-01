Australian Open, Berrettini piega Monfils e conquista la semifinale (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Matteo Berettini vince la maratona con Gael Monfils e si qualifica per le semifinali degli Australian Open, primo tennista italiano della storia a raggiungere questo traguardo. A Melbourne l'italiano, numero 7 del tabellone, ha avuto la meglio in cinque set sul francese (numero 17), battuto 6-4, 6-4, 3-6, 3-6, 6-2 in un incontro durato tre ore e 49 minuti e che per andamento ha ricordato molto la sfida del terzo turno contro lo spagnolo Carlos Alcaraz.In semifinale, venerdì, Berrettini affronterà un altro spagnolo, l'eterno Rafael Nadal. Anche nel 2019, quando raggiunse la semifinale agli US Open, il romano Berrettini superò in cinque set Monfils nei quarti per poi sfidare Nadal. Domani cercherà l'accesso alle semifinali a Melbourne ... Leggi su ilfogliettone (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Matteo Berettini vince la maratona con Gaele si qualifica per le semifinali degli, primo tennista italiano della storia a raggiungere questo traguardo. A Melbourne l'italiano, numero 7 del tabellone, ha avuto la meglio in cinque set sul francese (numero 17), battuto 6-4, 6-4, 3-6, 3-6, 6-2 in un incontro durato tre ore e 49 minuti e che per andamento ha ricordato molto la sfida del terzo turno contro lo spagnolo Carlos Alcaraz.In, venerdì,affronterà un altro spagnolo, l'eterno Rafael Nadal. Anche nel 2019, quando raggiunse laagli US, il romanosuperò in cinque setnei quarti per poi sfidare Nadal. Domani cercherà l'accesso alle semifinali a Melbourne ...

