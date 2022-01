Australian Open 2022, programma 27 gennaio: orari semifinali donne, ordine di gioco, programma, tv, streaming (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Domani, giovedì 27 gennaio, gli Australian Open, momento topico della stagione sul cemento e primo torneo dello Slam del 2022 del tennis, vedranno disputarsi le semifinali dei tornei di singolare femminile e di doppio, maschile e femminile. Non ci saranno azzurri tra gli atleti che dovranno scendere in campo. Tutti gli Australian Open 2022 verranno trasmessi in diretta tv sui canali Eurosport, mentre la diretta streaming verrà assicurata da Eurosport Player. OA Sport vi proporrà la diretta live testuale dell’intero torneo di Melbourne. Di seguito il programma completo degli Australian Open di domani, giovedì 27 gennaio ... Leggi su oasport (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Domani, giovedì 27, gli, momento topico della stagione sul cemento e primo torneo dello Slam deldel tennis, vedranno disputarsi ledei tornei di singolare femminile e di doppio, maschile e femminile. Non ci saranno azzurri tra gli atleti che dovranno scendere in campo. Tutti gliverranno trasmessi in diretta tv sui canali Eurosport, mentre la direttaverrà assicurata da Eurosport Player. OA Sport vi proporrà la diretta live testuale dell’intero torneo di Melbourne. Di seguito ilcompleto deglidi domani, giovedì 27...

