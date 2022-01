Auriemma: “Napoli su Paredes e Wijnaldum. sinergia De Laurentiis-PSG” (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Paredes e Wijnaldum per il Napoli. Secondo Rafffaele Auriemma, Aurelio De Laurentiis guarda in casa PSG per il mercato. Paredes o Wijnaldum in prestito al Napoli, questa la notizia lanciata da TuttoSport, Raffele Auriemma sul quotidiano sportivo, spiega anche i dettagli della possibile operazione di mercato tra De Laurentiis e il PSG: “ Napoli, Paredes o Wijnaldum in prestito. Con l’arrivo a Parigi di Ndombele, ci sarebbe anche più di un centrocampista in esubero ed è lì che il Napoli proverebbe a rinforzarsi. nomi sono due: Leandro Paredes e Georginio Wijnaldum. Paredes era un perno fisso del ... Leggi su napolipiu (Di mercoledì 26 gennaio 2022)per il. Secondo Rafffaele, Aurelio Deguarda in casa PSG per il mercato.in prestito al, questa la notizia lanciata da TuttoSport, Raffelesul quotidiano sportivo, spiega anche i dettagli della possibile operazione di mercato tra Dee il PSG: “in prestito. Con l’arrivo a Parigi di Ndombele, ci sarebbe anche più di un centrocampista in esubero ed è lì che ilproverebbe a rinforzarsi. nomi sono due: Leandroe Georginioera un perno fisso del ...

