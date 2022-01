Vaccino, nessuna influenza sulla fertilità di uomini e donne. Sicuro anche in gravidanza (Di martedì 25 gennaio 2022) I contro il Covid - 19 non hanno effetti sulla fertilità sia per gli uomini che per le donne. Inoltre, sono sicuri anche per le donne in gravidanza. Lo rivela un nuovo condotto negli Stati Uniti e in ... Leggi su leggo (Di martedì 25 gennaio 2022) I contro il Covid - 19 non hanno effettisia per gliche per le. Inoltre, sono sicuriper lein. Lo rivela un nuovo condotto negli Stati Uniti e in ...

Advertising

sud_delmondo : RT @vanabeau: Quindi dal 1 di febbraio in Italia possono venire solo le persone che hanno fatto i booster? In tanti paesi il booster non è… - CheccoS82 : RT @vanabeau: Quindi dal 1 di febbraio in Italia possono venire solo le persone che hanno fatto i booster? In tanti paesi il booster non è… - Terri66987597 : RT @ElGusty99523701: Il Dr Peter McCullough é un cardiologo. 'I più soggetti alla miocardite post vaccino sono tra i 18 e i 24 anni, e la… - virgiliopaolo : RT @vanabeau: Quindi dal 1 di febbraio in Italia possono venire solo le persone che hanno fatto i booster? In tanti paesi il booster non è… - Clab_Cla : @FabRobIT @___Claudias___ Non è vero.Nel documento che si firma non c’è scritto da nessuna parte che è una tua scel… -