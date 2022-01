Ultime Notizie Roma del 25-01-2022 ore 11:10 (Di martedì 25 gennaio 2022) Romadailynews radiogiornale Buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio nuovo appuntamento con l’informazione dall’Italia e dal mondo e ha portato la notte scorsa a Lampedusa con 280 migranti sette di loro sono morti probabilmente per il freddo sono stati soccorsi dai militari della guardia di finanza e della capitaneria di porto tre persone a bordo della Barca erano già morte gli altri quattro erano in condizioni disperate non ce l’hanno fatta ci sono spenti prima di arrivare a terra il balcone era stato avvistato a circa 24 miglia dalla costa di Lampedusa Quando è scattato il soccorso I migranti arrivano dal Bangladesh e dall’Egitto le prossime ore 3 decisive ma al momento il rischio è che la partita sul crinale notano gli osservatori politici si avviti e soprattutto che ho mancato accordo sul trasloco del premier Mario Draghi al Colle ... Leggi su romadailynews (Di martedì 25 gennaio 2022)dailynews radiogiornale Buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio nuovo appuntamento con l’informazione dall’Italia e dal mondo e ha portato la notte scorsa a Lampedusa con 280 migranti sette di loro sono morti probabilmente per il freddo sono stati soccorsi dai militari della guardia di finanza e della capitaneria di porto tre persone a bordo della Barca erano già morte gli altri quattro erano in condizioni disperate non ce l’hanno fatta ci sono spenti prima di arrivare a terra il balcone era stato avvistato a circa 24 miglia dalla costa di Lampedusa Quando è scattato il soccorso I migranti arrivano dal Bangladesh e dall’Egitto le prossime ore 3 decisive ma al momento il rischio è che la partita sul crinale notano gli osservatori politici si avviti e soprattutto che ho mancato accordo sul trasloco del premier Mario Draghi al Colle ...

