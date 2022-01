Tragedia a Salerno: 80enne si toglie la vita sul viadotto Gatto (Di martedì 25 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto C’è il corpo privo di vita di un 80enne a terra sul tratto del viadotto Gatto che porta all’ingresso centrale del porto commerciale di Salerno. Si sospetta un suicidio. C’è un testimone, un camionista originario della Sicilia che ha assistito alla scena vedendo l’uomo buttarsi giù. Per mezz’ora è stato interdetto il traffico ai mezzi sul viadotto. Le notizie sono ancora frammentarie e poco certe. Non si conosce l’identità della vittima, ma pare che ci sia stata un’altra persona, ferita e già trasportata al pronto soccorso a compiere lo stesso gesto. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di martedì 25 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto C’è il corpo privo didi una terra sul tratto delche porta all’ingresso centrale del porto commerciale di. Si sospetta un suicidio. C’è un testimone, un camionista originario della Sicilia che ha assistito alla scena vedendo l’uomo buttarsi giù. Per mezz’ora è stato interdetto il traffico ai mezzi sul. Le notizie sono ancora frammentarie e poco certe. Non si conosce l’identità della vittima, ma pare che ci sia stata un’altra persona, ferita e già trasportata al pronto soccorso a compiere lo stesso gesto. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

