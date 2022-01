Si barrica nella camera d' albergo poi l' irruzione | donna di 50 anni in stato confusionale portata in ospedale

Advertising

YouTvrs : Si barrica nella camera dell'hotel: donna sedata finesce in ospedale - - BaisiLaura : RT @KeyYey123: Adesso si barrica nella casa???? #jeru - KeyYey123 : Adesso si barrica nella casa???? #jeru - News_24it : TORRE DEL LAGO - Nella tarda serata di mercoledì 19 gennaio Gianluigi Ragoni, 44enne figlio di ex carabiniere, si è… - CorriereToscano : L' #uomo, 45 anni, era stato raggiunto da un provvedimento di #TSO. Con lui nella #casa il #Padre novantenne… -

Ultime Notizie dalla rete : barrica nella

Youtvrs

ANCONA - Avrebbe dovuto lasciare la camera di un albergo vicino alla stazione ferroviaria di Ancona in cui ha dormito ieri notte intorno alle 10 ma ogni invito si è rivelato inutile. Intorno alle 13 ......sisu una torre alta diversi metri all'interno di una cava dismessa. Accade a Gavorrano , zona nord della provincia di Grosseto. La donna si è arrampicata sulla struttura del pozzo Roma...ANCONA - Avrebbe dovuto lasciare la camera di un albergo vicino alla stazione ferroviaria di Ancona in cui ha dormito ieri notte intorno alle 10 ma ogni invito si è rivelato inutile.La 50enne era in forte stato di agitazione Si barrica in una camera di albergo e per portarla in ospedale viene sedata. Pomeriggio piuttosto movimentato in un albergo in zona Stazione ad Ancona dove u ...