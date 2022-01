Shoah e Memoria nell’arte, 3 opere per raccontare l’orrore dell’Olocausto (Di martedì 25 gennaio 2022) Shoah e Memoria nell’arte. Tra qualche giorno, il 27 Gennaio, cade come ogni anno la ricorrenza della “Giornata della Memoria”. Per la Rubrica Arte di questa settimana, ci sembra quanto mai doveroso dedicare un focus alle rappresentazioni artistiche che in qualche modo sono anch’esse testimonianza viva dell’orrore di uno dei periodi più bui della storia. Vedremo insieme tre opere di tre artisti ebrei, sopravvissuti all’Olocausto. “L’Olocausto è una pagina del libro dell’Umanità da cui non dovremo mai togliere il segnalibro della Memoria”. Primo Levi Edith Birkin: “Ultimo respiro – Camera a gas” Edith Birkin, L’Ultimo respiro – Camera a gas webLa prima opera che vi proponiamo è di una pittrice originaria di Praga, Edith Birkin. Questa straordinaria artista, ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 25 gennaio 2022). Tra qualche giorno, il 27 Gennaio, cade come ogni anno la ricorrenza della “Giornata della”. Per la Rubrica Arte di questa settimana, ci sembra quanto mai doveroso dedicare un focus alle rappresentazioni artistiche che in qualche modo sono anch’esse testimonianza viva deldi uno dei periodi più bui della storia. Vedremo insieme tredi tre artisti ebrei, sopravvissuti all’Olocausto. “L’Olocausto è una pagina del libro dell’Umanità da cui non dovremo mai togliere il segnalibro della”. Primo Levi Edith Birkin: “Ultimo respiro – Camera a gas” Edith Birkin, L’Ultimo respiro – Camera a gas webLa prima opera che vi proponiamo è di una pittrice originaria di Praga, Edith Birkin. Questa straordinaria artista, ...

Advertising

poliziadistato : #Runformem corsa della memoria per ricordare le vittime #olocausto A Novara hanno partecipato anche 10 atleti… - UrbimanoOrbi : @IveserVenezia @DomaniGiornale MEMORIA SHOAH: Ricordatevi della testimonianza del triestino RAFFAELLO CAMERINI. - CarloGobbato : RT @AnnalisaNocera1: Il 27 gennaio si avvicina. Ho già la giustifica per l'assenza dei miei figli a scuola. Scriverò: Quest'anno in questo… - LucioRizzi : RT @AnnalisaNocera1: Il 27 gennaio si avvicina. Ho già la giustifica per l'assenza dei miei figli a scuola. Scriverò: Quest'anno in questo… - MagiFausto : RT @AnnalisaNocera1: Il 27 gennaio si avvicina. Ho già la giustifica per l'assenza dei miei figli a scuola. Scriverò: Quest'anno in questo… -