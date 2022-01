Salernitana scatenata: triplo colpo in arrivo per Sabatini! (Di martedì 25 gennaio 2022) Per la zona salvezza il ds della Salernita Sabatini chiude tre colpi. Si tratta di Diego Cosa ex Atletico Madrid, Javier Pastore e Kaio Jorge talento della Juventus. Diego Costa Diego Costa si trasferirà in granata con un accordo fino a giugno e valutazioni al termine della stagione. Sabatini stima enormemente Diego Costa e aveva provato a portarlo già a Bologna prima che firmasse con l’Atletico Mineiro. L’attaccante brasiliano avrebbe accettato la serrata corte del direttore sportivo Walter Sabatini e avrebbe detto di sì al club di patron Iervolino. Per lui ci sono 6 mesi di contratto con rinnovo in caso di salvezza, secondo quanto riportato sa La Città. Leggi su spazionapoli (Di martedì 25 gennaio 2022) Per la zona salvezza il ds della Salernita Sabatini chiude tre colpi. Si tratta di Diego Cosa ex Atletico Madrid, Javier Pastore e Kaio Jorge talento della Juventus. Diego Costa Diego Costa si trasferirà in granata con un accordo fino a giugno e valutazioni al termine della stagione. Sabatini stima enormemente Diego Costa e aveva provato a portarlo già a Bologna prima che firmasse con l’Atletico Mineiro. L’attaccante brasiliano avrebbe accettato la serrata corte del direttore sportivo Walter Sabatini e avrebbe detto di sì al club di patron Iervolino. Per lui ci sono 6 mesi di contratto con rinnovo in caso di salvezza, secondo quanto riportato sa La Città.

Advertising

Spazio_Napoli : Salernitana scatenata: triplo colpo in arrivo per Sabatini! - gilnar76 : Salernitana scatenata: triplo colpo in arrivo per Sabatini! #Forzanapoli #Napoli #Napolicalcio #Sscnapoli… - runkickfootball : #Salernitana SCATENATA! #DiegoCosta è il colpo da novanta piazzato da Walter #Sabatini,in arrivo a Salerno anche… - ParliamoDiNews : Calciomercato: Salernitana scatenata, Diego Costa, Pastore e Kaio Jorge #calciomercato #salernitana #scatenata… - Alex_Piace : RT @LeBombeDiVlad: ?? #Salernitana scatenata sul mercato ?? Vicina l’intesa con #DiegoCosta #LeBombeDiVlad #LBDV #Calciomercato https://t.… -