Regioni tutte d’accordo | “Basta con il sistema dei colori” Perfino Galli concorda

Leggi su ilprimatonazionale

(Di martedì 25 gennaio 2022) Roma, 25 gen – Tuttino nel direaldeidelleMassimo, come riporta Tgcom24., i presidenti: “coldei” Per i presidenti delleè tempo di direaldeiper “procedere rapidamente verso una normalizzazione della situazione che consenta una ripresa più ordinata e il rilancio del nostro Paese”. Obiettivi dichiarati proprio per la futura gestione della pandemia. Così Massimiliano Fedriga, presidente della Conferenza delle: “Superare ildeicon l’esigenza che la ...