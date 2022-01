Quirinale, tutti gli ostacoli sulla strada di Draghi (Di martedì 25 gennaio 2022) È iniziato il “conclave laico” per eleggere il XIII presidente della Repubblica. Tuttavia, è presumibile che nelle prime tre votazioni, richiedenti per l’elezione i due terzi della seduta plenaria, dal comignolo di Montecitorio non sgorghi la fumata bianca. Assisteremo nelle prime tre chiamate a candidature di bandiera, alla prevalenza di schede bianche e alla nota di colore delle schede-burla. I grandi elettori chiamati a pronunciarsi hanno un sostanziale vincolo nell’osservare le indicazioni dei rispettivi schieramenti. La votazione del successore di Sergio Mattarella è una sorta di plebiscito che non sceglie, ma ratifica ex post decisioni già assunte. L’unica variabile non predeterminabile è costituita dai franchi tiratori che nel segreto dell’urna non si uniformano, con un atto di insubordinazione clandestino, all’orientamento di gruppo. L’elezione del presidente della Repubblica ... Leggi su nicolaporro (Di martedì 25 gennaio 2022) È iniziato il “conclave laico” per eleggere il XIII presidente della Repubblica. Tuttavia, è presumibile che nelle prime tre votazioni, richiedenti per l’elezione i due terzi della seduta plenaria, dal comignolo di Montecitorio non sgorghi la fumata bianca. Assisteremo nelle prime tre chiamate a candidature di bandiera, alla prevalenza di schede bianche e alla nota di colore delle schede-burla. I grandi elettori chiamati a pronunciarsi hanno un sostanziale vincolo nell’osservare le indicazioni dei rispettivi schieramenti. La votazione del successore di Sergio Mattarella è una sorta di plebiscito che non sceglie, ma ratifica ex post decisioni già assunte. L’unica variabile non predeterminabile è costituita dai franchi tiratori che nel segreto dell’urna non si uniformano, con un atto di insubordinazione clandestino, all’orientamento di gruppo. L’elezione del presidente della Repubblica ...

AndreaVenanzoni : Di tutti i retroscena circolati ieri il più curioso è quello che vedrebbe Draghi operare una moral suasion sulle fo… - lorepregliasco : Comunque ricordo agli ansiosi che l'ultima volta che si era trovato un accordo su un nome per la prima votazione...… - petergomezblog : Rocco Siffredi si candida (ironicamente) al Quirinale: “Finalmente ho l’età giusta. Ho fatto più bene io all’Italia… - IWitzard : RT @rovnaldweasley: Il fatto che al Quirinale abbiano preferito sprecare voti scrivendo cose come “amadeus “ “Valeria Marini”la dice lunga… - NicolaPorro : Mario #Draghi è ancora il lizza per il #Quirinale. Ma un dettaglio potrebbe frenarlo... ?? -