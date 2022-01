Quirinale, Salvini: stiamo costruendo rosa e già ci sono i veti... (Di martedì 25 gennaio 2022) "La rosa la stiamo costruendo, ci vedremo nel pomeriggio". Matteo Salvini, intercettato all'uscita dai gruppi della Lega, non commenta le indiscrezioni sull'esclusione di Franco Frattini dalla rosa di ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 25 gennaio 2022) "Lala, ci vedremo nel pomeriggio". Matteo, intercettato all'uscita dai gruppi della Lega, non commenta le indiscrezioni sull'esclusione di Franco Frattini dalladi ...

Advertising

petergomezblog : Quirinale, Draghi fa campagna elettorale per se stesso: vede Salvini, poi sente Letta e Conte. E le “consultazioni”… - lorepregliasco : Fonti 5 Stelle parlano di 'totale sintonia' tra Conte e Salvini. Sta prendendo forma una soluzione? #Quirinale - LegaSalvini : #QUIRINALE, #SALVINI: 'DISPIACE PER NO PREGIUDIZIALI DI LETTA' - eniobertolini : @BelpietroTweet @alesallusti @AugustoMinzolin @cjmimun @RaiPortaaPorta @NicolaPorro Disinformazione radio continua… - DeodatoRibeira : RT @intuslegens: Le forze che hanno messo #Draghi a Palazzo Chigi, ora lo vogliono al #Quirinale. Da lì potrebbe tramare per sette anni, e… -