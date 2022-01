Advertising

CarloCalenda : Su quali programmi andrà avanti il Governo? Sarà fatto un rimpasto? Si va da Draghi e si firma un accordo? È assurd… - ChiaraBaldi86 : Quirinale, è stallo tra Draghi e i partiti: avanza lo spettro delle elezioni anticipate #quirinale2022 - Piergiulio58 : Quirinale, è stallo tra Draghi e i partiti: avanza lo spettro delle elezioni anticipate.?????? - RivettaElena : RT @LaStampa: Quirinale, è stallo tra Draghi e i partiti: avanza lo spettro delle elezioni anticipate - LaStampa : Quirinale, è stallo tra Draghi e i partiti: avanza lo spettro delle elezioni anticipate -

Ultime Notizie dalla rete : Quirinale stallo

Il trasloco di Draghi al, tuttavia, solleva interrogativi anche all'estero. Il quotidiano francese "Le Monde" si chiede se sia "ragionevole mettere fine alla sua esperienza di governo dal ...Un 'conclave' che, parola di Enrico Letta, deve trovare una soluzione allo: "La proposta che ... Centrodestra che invece potrebbe aver finora 'coperto' la sua carta per il. Il nome da ...Il leader di Italia viva e le metafore sulla partita per il Colle. Parla con tutti ma nega ogni incontro o telefonata, compresa quella al premier per favorire lo sblocco: nomina un ...Risultati Elezioni Quirinale, chiuso voto Presidente della Repubblica: fumata nera anche in secondo scrutinio. Pd-M5s-Leu bocciano rosa nomi di Centrodestra ...