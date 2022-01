Quirinale 2022, Renzi: “Draghi ancora in pista” (Di martedì 25 gennaio 2022) (Adnkronos) – “Non sono convinto che la partita sia chiusa, Draghi è ancora in pista per fare il Presidente della Repubblica”. Lo dice Matteo Renzi a Cartabianca su Raitre parlando delle elezioni per il Quirinale. Non avverte il rischio di perdere Draghi sia per il Quirinale che per il governo? “Non esiste” replica il leader di Iv a Paolo Mieli che mette in guardia dal pericolo che le tensioni della partita per il Colle possano determinare anche la fine dell’esperienza di Mario Draghi a Palazzo Chigi. Con la terna di candidati del centrodestra ”si è fatto un passo in avanti, perché si discute con i nomi, basta con la manfrina delle schede bianche. Bisogna fare presto – sottolinea Renzi – il centrodestra ha messo tre nomi di livello, ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 25 gennaio 2022) (Adnkronos) – “Non sono convinto che la partita sia chiusa,inper fare il Presidente della Repubblica”. Lo dice Matteoa Cartabianca su Raitre parlando delle elezioni per il. Non avverte il rischio di perderesia per ilche per il governo? “Non esiste” replica il leader di Iv a Paolo Mieli che mette in guardia dal pericolo che le tensioni della partita per il Colle possano determinare anche la fine dell’esperienza di Marioa Palazzo Chigi. Con la terna di candidati del centrodestra ”si è fatto un passo in avanti, perché si discute con i nomi, basta con la manfrina delle schede bianche. Bisogna fare presto – sottolinea– il centrodestra ha messo tre nomi di livello, ...

