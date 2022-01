Quirinale 2022, Lega: “Nessuna trattativa Salvini-Draghi su governo” (Di martedì 25 gennaio 2022) (Adnkronos) – “Non è in corso alcuna trattativa tra il senatore Matteo Salvini e il presidente del Consiglio Mario Draghi a proposito di un presunto rimpasto. E infondato e irrispettoso per il senatore Salvini e per il presidente Draghi immaginare che in questa fase – anziché discutere di temi reali come caro-energia, inflazione, scenari internazionali, opere pubbliche o Covid – siano impegnati a parlare di equilibri di governo”. Lo rende noto la Lega. “A proposito di Quirinale, il senatore Salvini è al lavoro su alcuni nomi – donne e uomini – di altissimo profilo. Nessuna confusione né perdite di tempo: la Lega vuole essere garante di stabilità, responsabilità e concretezza”, conclude la nota del ... Leggi su italiasera (Di martedì 25 gennaio 2022) (Adnkronos) – “Non è in corso alcunatra il senatore Matteoe il presidente del Consiglio Marioa proposito di un presunto rimpasto. E infondato e irrispettoso per il senatoree per il presidenteimmaginare che in questa fase – anziché discutere di temi reali come caro-energia, inflazione, scenari internazionali, opere pubbliche o Covid – siano impegnati a parlare di equilibri di”. Lo rende noto la. “A proposito di, il senatoreè al lavoro su alcuni nomi – donne e uomini – di altissimo profilo.confusione né perdite di tempo: lavuole essere garante di stabilità, responsabilità e concretezza”, conclude la nota del ...

