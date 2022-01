Quirinale 2022, che fastidio le schede bianche e quei nomi a casaccio! Poi però ci ho ripensato (Di martedì 25 gennaio 2022) Confesso di non aver seguito la prima chiama e il successivo spoglio. Del resto i protagonisti ci avevano avvisati che lo spettacolo sarebbe andato deserto, per mancanza di sceneggiatura. Ho dato una occhiata, a cose fatte, o meglio non fatte, e, come tutti, ho provato un moto di fastidio sia per le schede bianche esattamente quante il quorum, sia per i mattacchioni che hanno vergato nomi a casaccio, per goliardia. Poi ci ho ripensato. Che cosa avrebbero potuto fare quei mille, pomposamente definiti grandi elettori manco fossero quelli che votavano per Carlo V imperatore? Impiegati fantozziani, piuttosto, in attesa che il gran lup. mann. si degni di dare loro le istruzioni per l’uso. Come il ragioniere, hanno voluto e potuto solo strillare che la Potemkin è una cagata pazzesca. Con ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 25 gennaio 2022) Confesso di non aver seguito la prima chiama e il successivo spoglio. Del resto i protagonisti ci avevano avvisati che lo spettacolo sarebbe andato deserto, per mancanza di sceneggiatura. Ho dato una occhiata, a cose fatte, o meglio non fatte, e, come tutti, ho provato un moto disia per leesattamente quante il quorum, sia per i mattacchioni che hanno vergatoa casaccio, per goliardia. Poi ci ho. Che cosa avrebbero potuto faremille, pomposamente definiti grandi elettori manco fossero quelli che votavano per Carlo V imperatore? Impiegati fantozziani, piuttosto, in attesa che il gran lup. mann. si degni di dare loro le istruzioni per l’uso. Come il ragioniere, hanno voluto e potuto solo strillare che la Potemkin è una cagata pazzesca. Con ...

