Pallanuoto | Pro Recco batte in amichevole una selezione All Stars

La Pro Recco non ha potuto giocare il match di Champions League di Pallanuoto contro lo Jug Adriatic a causa dei casi di Covid nella formazione croata. Ottenuta la vittoria a tavolino, all'Aquamore Bocconi Sport Center di Milano è comunque andato in scena un incontro di livello. La formazione campione d'Europa, infatti, ha sfidato una selezione All Stars allenata dal ct del Settebello, Sandro Campagna, e formata da Tempesti e Mirarchi (CC Ortigia), Mezzarobba, Buljubasic, Inaba, Bego e Vrlic (Trieste Pallanuoto), Fondelli, Bruni, Campopiano e Iocchi Gratta (RN Savona), Perez (WP Milano Metanopoli) e Panerai (Iren Genova Quinto). A vincere è stata la Pro Recco per 14-10, in una cornice che ha visto presenti diversi nomi dello spettacolo e dello sport, tra cui Filippo Magnini.

