“Non sapete quello che mi ha fatto”: Delia Duran, distrutta, racconta tutto al GF Vip (Di martedì 25 gennaio 2022) Delia Duran ancora protagonista al GF Vip 6. Entrata da poco, nella diretta di lunedì 24 gennaio 2022 ha avuto la possibilità di confrontarsi ancora con il marito, Alex Belli. E Durante la 37esima puntata, quella in cui l’attore è stato allontanato dallo studio, ha anche scoperto che sotto le famose coperte il marito ha detto a Soleil Sorge di essere innamorato di lei. La modella venezuelana ha giurato di non sapere di questo dettaglio e finita la puntata è andata in crisi. Dopo aver parlato con la sua ‘rivale’ e asfaltato con lei Alex Belli, Delia Duran si è sfogata con Manila Nazzaro, con cui invece ha speso belle parole per il marito. L’ha ringraziato per averla aiutata ad uscire da una relazione tossica. Delia Duran, lo sfogo dopo la puntata “Prendi ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 25 gennaio 2022)ancora protagonista al GF Vip 6. Entrata da poco, nella diretta di lunedì 24 gennaio 2022 ha avuto la possibilità di confrontarsi ancora con il marito, Alex Belli. Ete la 37esima puntata, quella in cui l’attore è stato allontanato dallo studio, ha anche scoperto che sotto le famose coperte il marito ha detto a Soleil Sorge di essere innamorato di lei. La modella venezuelana ha giurato di non sapere di questo dettaglio e finita la puntata è andata in crisi. Dopo aver parlato con la sua ‘rivale’ e asfaltato con lei Alex Belli,si è sfogata con Manila Nazzaro, con cui invece ha speso belle parole per il marito. L’ha ringraziato per averla aiutata ad uscire da una relazione tossica., lo sfogo dopo la puntata “Prendi ...

Advertising

FBiasin : “Al mercato di gennaio non succede mai una fava, figuriamoci ora con il calcio in crisi. Quello italiano poi…”. Io… - Corriere : Noemi ha 40 anni: vero nome, marito musicista e separazione dal papà manager, 5 cose che ignorate - GMarcuccio : RT @manuelcremonese: Ehy, pssh 3dosati, sapete cosa significa? Che a breve, la discriminante che ne deciderà la validità non sarà più il va… - thinkfree_carlo : RT @SantiDiP9: @gbarbacetto Da ex insegnante che ha lavorato 40 anni nella scuola e che considera l'alternanza scuola lavoro una grande con… - Vito290889 : #Berrettini non vi sente più?!?!?! E... anche questa baguette: Sapete dove infilarvela @TennisFrance ?????? -

Ultime Notizie dalla rete : Non sapete Oroscopo di mercoledì 26 gennaio: le stelle di domani per tutti i segni Siete in alto mare e non sapete come comportarvi. Fermatevi e riflettete. Entra nel gruppo Oroscopo di Paolo Fox cliccando QUI Entra nel gruppo Oroscopo di Branko cliccando QUI Entra nel gruppo ...

Consulta, il saluto di Coraggio alla Corte: "Sono stato fortunato a svolgere il lavoro più bello, con voi" ...dopo oltre mezzo secolo di attività giurisdizionale - ha commentato scherzando - Debbo dire che non ... ho una famiglia piena di soddisfazione e orgoglio e voi lo sapete tutti la famiglia è ...

Noemi compie 40 anni: da X Factor alla settima volta a Sanremo, tutto quello che non sapete di lei Corriere della Sera Siete in alto mare ecome comportarvi. Fermatevi e riflettete. Entra nel gruppo Oroscopo di Paolo Fox cliccando QUI Entra nel gruppo Oroscopo di Branko cliccando QUI Entra nel gruppo ......dopo oltre mezzo secolo di attività giurisdizionale - ha commentato scherzando - Debbo dire che... ho una famiglia piena di soddisfazione e orgoglio e voi lotutti la famiglia è ...