Magazzini Bracchi operai | geometri e commerciali

Advertising

Naz_Viareggio : Magazzini Bracchi: un venditore di arredamento Riparatore di smartphone per azienda nazionale -

Ultime Notizie dalla rete : Magazzini Bracchi

Il Tirreno

Oggilavora su dodici poli logistici e sette filiali regionali per un totale di 290.000 metri quadri dicomplessivi, gli occupati sono circa 600 presenti nei diversi stabilimenti. ...Oggilavora su dodici poli logistici e sette filiali regionali per un totale di 290.000 metri quadri dicomplessivi, gli occupati sono circa 600 presenti nei diversi stabilimenti.L’azienda specializzata in arredamenti da esterni seleziona 27 persone per Seravezza e Forte dei Marmi Una realtà fortemente in crescita nell’ambito versiliese (e non solo), pronta a inaugurare nel 20 ...Magazzini Bracchi Srl, è alla ricerca di per la propria sede di Forte dei Marmi. La figura avrà il compito di stilare preventivi, concludere trattative con il cliente, predisporre progetti e mantenere ...