L’offerta su Ita Airways, molto più Gianluigi Aponte (Msc) che Lufthansa. E intanto Mario Draghi ringrazia (Di martedì 25 gennaio 2022) C’è molto più famiglia Aponte che Lufthansa nelL’offerta per rilavare la quota di maggioranza di Ita Airways. La compagnia tedesca ha ribadito di essere per ora interessata soprattutto ad una partnership commerciale, lasciando intendere che l’eventuale investimento nel capitale, se ci sarà, sarà molto modesto. Interpellata da Il Sole 24 Ore Lufthansa ha precisato che “solo Msc ha manifestato interesse ad acquisire una quota di maggioranza di Ita. Lufthansa, come ha sempre detto, è interessata ad essere solo partner commerciale e industriale di Ita, non ad acquisire una partecipazione azionaria“. Il pallino è in mano quindi a Gianluigi Aponte, imprenditore di Sorrento che risiede in Svizzera, finanziariamente ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 25 gennaio 2022) C’èpiù famigliachenelper rilavare la quota di maggioranza di Ita. La compagnia tedesca ha ribadito di essere per ora interessata soprattutto ad una partnership commerciale, lasciando intendere che l’eventuale investimento nel capitale, se ci sarà, saràmodesto. Interpellata da Il Sole 24 Oreha precisato che “solo Msc ha manifestato interesse ad acquisire una quota di maggioranza di Ita., come ha sempre detto, è interessata ad essere solo partner commerciale e industriale di Ita, non ad acquisire una partecipazione azionaria“. Il pallino è in mano quindi a, imprenditore di Sorrento che risiede in Svizzera, finanziariamente ...

