LIVE Sci alpino, Slalom Schladming 2022 in DIRETTA: inforca Jakobsen, vince Strasser! Quinto Vinatzer, fuori Razzoli! (Di martedì 25 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21.52 Splendida seconda manche di Alex Vinatzer che ha siglato il secondo tempo della seconda discesa: ben sedici posizioni recuperate e quinta posizione ad appena quattro centesimi dal podio. 21.50 McGrath è tornato sul podio dopo il secondo posto in Val Badia in gigante dello scorso anno: il norvegese aveva avuto vari problemi fisici e oggi è arrivato fra i primi tre con il pettorale 34. 21.48 Terza vittoria in Coppa del Mondo per Linus Strasser: il tedesco aveva vinto nel parallelo di Stoccolma nel 2017 e lo scorso anno nella pazza gara di Zagabria. 21.47 Continua la maledizione del primo tempo dopo la prima manche: sempre un errore nella seconda discesa. Proseguono le rimonte da lontano: Feller ha scalato ben 25 posizioni per salire sul podio. 21.46 inforcaTA CLAMOROSA PER ... Leggi su oasport (Di martedì 25 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA21.52 Splendida seconda manche di Alexche ha siglato il secondo tempo della seconda discesa: ben sedici posizioni recuperate e quinta posizione ad appena quattro centesimi dal podio. 21.50 McGrath è tornato sul podio dopo il secondo posto in Val Badia in gigante dello scorso anno: il norvegese aveva avuto vari problemi fisici e oggi è arrivato fra i primi tre con il pettorale 34. 21.48 Terza vittoria in Coppa del Mondo per Linus Strasser: il tedesco aveva vinto nel parallelo di Stoccolma nel 2017 e lo scorso anno nella pazza gara di Zagabria. 21.47 Continua la maledizione del primo tempo dopo la prima manche: sempre un errore nella seconda discesa. Proseguono le rimonte da lontano: Feller ha scalato ben 25 posizioni per salire sul podio. 21.46TA CLAMOROSA PER ...

