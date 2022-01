LIVE Nadal-Shapovalov, Australian Open 2022 in DIRETTA: a breve l’inizio del match (Di martedì 25 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-0 Ace Nadal. 30-0 Altro punto rapido con il servizio. 15-0 Subito una buona prima di servizio per Rafa. 4.31 SI COMINCIA! Il primo a servire è Rafa Nadal. 4.30 Rafa Nadal va a caccia della sua settima semifinale qui in Australia, in un torneo vinto da lui solo una volta, nel lontano 2009. 4.28 Non il match che ci aspettavamo alla vigilia: merito del canadese, che nel turno precedente ha battuto Alexander Zverev in tre set. 4.25 Buongiorno a tutti e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Rafa Nadal-Denis Shapovalov, partita valida per i quarti di finale degli Australian Open 2022. Buonanotte a tutti e benvenuti alla ... Leggi su oasport (Di martedì 25 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA40-0 Ace. 30-0 Altro punto rapido con il servizio. 15-0 Subito una buona prima di servizio per Rafa. 4.31 SI COMINCIA! Il primo a servire è Rafa. 4.30 Rafava a caccia della sua settima semifinale qui in Australia, in un torneo vinto da lui solo una volta, nel lontano 2009. 4.28 Non ilche ci aspettavamo alla vigilia: merito del canadese, che nel turno precedente ha battuto Alexander Zverev in tre set. 4.25 Buongiorno a tutti e benvenuti alladi Rafa-Denis, partita valida per i quarti di finale degli. Buonanotte a tutti e benvenuti alla ...

Advertising

OA_Sport : Pochi minuti al via del match tra Rafa Nadal e Denis Shapovalov: segui con noi la DIRETTA LIVE - Ubitennis : Australian Open, Day 9 LIVE: Subito Keys-Krejcikova, a seguire Nadal. In mattinata Berrettini - Ubitennis : Australian Open, Day 9 LIVE: Subito Keys-Krejcikova, a seguire Nadal. In mattinata Berrettini - RSIsport : Stanotte live alla RSI ???????? ?????? Tennis: Australian Open, 1/4 di finale Non prima delle 04h00, D.Shapovalov ???? - ????… - SchwoarzMola : RT @lorenzofares: Alla vigilia dello storico doppio QF Slam agli #AusOpen un rapido sguardo al ranking #ATP live - #Berrettini ???? oggi sar… -