Latina, bimba di 7 anni sbalzata da un’auto mentre andava a scuola: è grave in ospedale (Di martedì 25 gennaio 2022) Latina. Un investimento critico questa mattina presto, ai danni di una piccola bimba di 7 anni che stava andando verso la scuola della città per le lezioni del giorno. Si trovava insieme alla madre, e stavano percorrendo via Cilea, nei pressi del quartiere ex Q4. Lì nei pressi, si trova l’istituto in cui la bimba sarebbe dovuta giungere. Leggi anche: Latina, botte tra adolescenti in pieno centro tra cori di incitamento: «Dagliene una fatta bene» (VIDEO) La dinamica dell’incidente di Latina Durante il percorso, però, qualcosa le ha impedito di arrivare dai suoi compagni: un’automobile l’ha presa in pieno, investendola e sbalzandola di qualche metro. La piccola è stata immediatamente trasportato all’ospedale S.M. ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 25 gennaio 2022). Un investimento critico questa mattina presto, ai ddi una piccoladi 7che stava andando verso ladella città per le lezioni del giorno. Si trovava insieme alla madre, e stavano percorrendo via Cilea, nei pressi del quartiere ex Q4. Lì nei pressi, si trova l’istituto in cui lasarebbe dovuta giungere. Leggi anche:, botte tra adolescenti in pieno centro tra cori di incitamento: «Dagliene una fatta bene» (VIDEO) La dinamica dell’incidente diDurante il percorso, però, qualcosa le ha impedito di arrivare dai suoi compagni:mobile l’ha presa in pieno, investendola e sbalzandola di qualche metro. La piccola è stata immediatamente trasportato all’S.M. ...

