La tua auto sotto attacco | sconcertante | ti entrano nell' autoradio | ti rubano tutto

Le nostre auto nel mirino degli hacker. Lo spiega Marco Camisani Calzolari, esperto di hi-tech di Striscia la notizia che invita telespettatori e follower a far attenzione a chi può comandare dall'esterno anche le quattro ruote. Sempre più connesse, con funzionalità evolute come app con cui controllare dall'esterno la temperatura, l'aria condizionata, il riscaldamento, lo sblocco delle portiere, lo stereo. Fino alle macchine elettriche più avanzate, in cui è connesso ogni aspetto. "Un hacker è riuscito a controllare a distanza, in contemporanea, addirittura 20 automobili in 10 paesi diversi, riuscendo a controllare i fari e lo stereo, riuscendo a vedere se il guidatore era alla guida oppure no. Un hacker può leggere l'indirizzo di casa dal navigatore, accendere o spegnere l'auto a distanza, cambiare la lettura della ...

