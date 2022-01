Incidenti sul lavoro, morto operaio 51enne ad Arezzo: è rimasto incastrato in un macchinario (Di martedì 25 gennaio 2022) Un operaio di 51 anni è morto questa mattina dopo essere rimasto incastrato in una tramoggia (apparecchio utilizzato per facilitare lo scarico) all’interno dell’Impianto lavorazione calcestruzzi di Bibbiena, vicino Arezzo, dove lavorava. È rimasto intrappolato nel macchinario a imbuto, utile a raccogliere materiale dall’alto, ed è morto stritolato. Sul posto sono subito intervenuti i vigili del fuoco, i tecnici del servizio prevenzione igiene e sicurezza, e i tecnici della Asl e i sanitari con l’auto medica e l’ambulanza, ma i soccorsi sono stati vani. Per l’uomo morto sul posto non c’è stato niente da fare. L’infortunio mortale è avvenuta intorno alle 10 della mattina, sulla dinamica sono in corso le indagini dei militari dell’Arma ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 25 gennaio 2022) Undi 51 anni èquesta mattina dopo esserein una tramoggia (apparecchio utilizzato per facilitare lo scarico) all’interno dell’Impianto lavorazione calcestruzzi di Bibbiena, vicino, dove lavorava. Èintrappolato nela imbuto, utile a raccogliere materiale dall’alto, ed èstritolato. Sul posto sono subito intervenuti i vigili del fuoco, i tecnici del servizio prevenzione igiene e sicurezza, e i tecnici della Asl e i sanitari con l’auto medica e l’ambulanza, ma i soccorsi sono stati vani. Per l’uomosul posto non c’è stato niente da fare. L’infortunio mortale è avvenuta intorno alle 10 della mattina, sulla dinamica sono in corso le indagini dei militari dell’Arma ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Incidenti sul lavoro: morto il responsabile dell'impianto di risalita di Lorica, in Calabria #ANSA - Ettore_Rosato : Ogni morte sul lavoro è una sconfitta. Ancor più quando a perdere la vita è un ragazzo 18enne durante uno stage. Se… - zazoomblog : Incidenti sul lavoro morto operaio 51enne ad Arezzo: è rimasto incastrato in un macchinario - #Incidenti #lavoro… - StefaniaFalone : RT @fattoquotidiano: Incidenti sul lavoro, morto operaio 51enne ad Arezzo: è rimasto incastrato in un macchinario - __Dissacrante__ : RT @fattoquotidiano: Incidenti sul lavoro, morto operaio 51enne ad Arezzo: è rimasto incastrato in un macchinario -