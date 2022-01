Il tuo essere musulmana mette a disagio i Tory. L’ultima dal governo di Boris Johnson (Di martedì 25 gennaio 2022) S’è aperta un’altra inchiesta nel Regno Unito mentre si aspetta l’esito di quella chiacchieratissima sul partygate (ieri sono uscite indiscrezioni su altre due feste che Boris Johnson avrebbe tenuto a Downing Street in occasione del suo compleanno, il 19 giugno del 2020, in pieno lockdown). E’ stato lo stesso premier ad aprire questa nuova inchiesta dopo che l’ex sottosegretaria ai Trasporti Nusrat Ghani ha detto di essere stata licenziata, nel febbraio del 2020, in quanto musulmana: le fu detto che la sua religione “faceva sentire a disagio i suoi colleghi”. A dirle questa cosa fu Mark Spencer, chief whip dei conservatori (colui che si occupa che i membri del partito rispettino le indicazioni politiche, in senso ampio, dei Tory), che ha detto: “Queste accuse sono false e diffamatorie, ... Leggi su ilfoglio (Di martedì 25 gennaio 2022) S’è aperta un’altra inchiesta nel Regno Unito mentre si aspetta l’esito di quella chiacchieratissima sul partygate (ieri sono uscite indiscrezioni su altre due feste cheavrebbe tenuto a Downing Street in occasione del suo compleanno, il 19 giugno del 2020, in pieno lockdown). E’ stato lo stesso premier ad aprire questa nuova inchiesta dopo che l’ex sottosegretaria ai Trasporti Nusrat Ghani ha detto distata licenziata, nel febbraio del 2020, in quanto: le fu detto che la sua religione “faceva sentire ai suoi colleghi”. A dirle questa cosa fu Mark Spencer, chief whip dei conservatori (colui che si occupa che i membri del partito rispettino le indicazioni politiche, in senso ampio, dei), che ha detto: “Queste accuse sono false e diffamatorie, ...

