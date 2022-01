Giornata della Memoria, il Prefetto consegna sei Medaglie d’Onore (Di martedì 25 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoIn occasione della Giornata della Memoria, giovedì 27 gennaio, alle ore 11.30, presso il Salone degli Specchi di Palazzo di Governo, il Prefetto Paola Spena consegnerà sei Medaglie d’Onore, le onorificenze ufficiali con cui il Presidente della Repubblica celebra la Memoria di cittadini italiani deportati ed internati nei lager nazisti. Le Medaglie destinate al territorio irpino, che saranno ritirate dai familiari degli insigniti, sono conferite alla Memoria di: Luigi Bergamino di Avellino, Michele Galluccio di Conza della Campania, Rocco Antonio Spagnuolo di Grottaminarda, Silvestro Moriani di Montefredane, Antonio Porcaro di Roccabascerana, Salvatore ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 25 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoIn occasione, giovedì 27 gennaio, alle ore 11.30, presso il Salone degli Specchi di Palazzo di Governo, ilPaola Spena consegnerà sei, le onorificenze ufficiali con cui il PresidenteRepubblica celebra ladi cittadini italiani deportati ed internati nei lager nazisti. Ledestinate al territorio irpino, che saranno ritirate dai familiari degli insigniti, sono conferite alladi: Luigi Bergamino di Avellino, Michele Galluccio di ConzaCampania, Rocco Antonio Spagnuolo di Grottaminarda, Silvestro Moriani di Montefredane, Antonio Porcaro di Roccabascerana, Salvatore ...

