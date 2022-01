Gatto-Monticone apre le danze a Manacor

(Di martedì 25 gennaio 2022) La piemontese supera in rimonta il primo turno nel 25mila dollari spagnolo, ko Bianca Turati. Stefanini cerca gloria nel 60 mila di Andrezieux-Boutheon. Subito eliminate Chiesa a Loughborough e Fossa Huergo a Florianopolis

Scende tre gradini Lucrezia Stefanini, questa settimana al numero 184 (il 177° posto è il record personale della 23enne di Carmignano), mentre ne risale due Giulia, ora numero 190. Tennis | Diamo i Numeri | Prosegue l'ascesa inarrestabile di Paula Badosa. La spagnola, che aveva concluso la stagione passata in forte avanzamento, ha cominciato alla stessa ... Una sola variazione nella top-10: Badosa sale in sesta posizione grazie al successo nel '500' di Sydney. Camila e la Paolini uniche italiane in top-100 ...