Gare clandestine e dito medio alla Polizia | multe e denunce a gruppo di giovanissimi

Leggi su bergamonews

(Di martedì 25 gennaio 2022) Bergamo. Domenica 23 gennaio la Volante della questura di Bergamo è intervenuta intorno alle 15.30 in una zona commerciale tra la città e Azzano San Paolo, in via Campo Grande, dove come già successo in altre occasioni si stava svolgendo una gara clandestina. Gli agenti hanno identificato venti giovani tra il 16 e i 23 anni presenti sul posto procedendo a contestare verbali per oltre 700 euro nei confronti di un 21enne bergamasco per guida senza assicurazione e senza targa. Inoltre, nei confronti di un 19enne della provincia, che ha mostrato ilagli agenti, oltredenuncia per oltraggio a pubblico ufficiale e al sequestro del ciclomotore risultato “truccato”, sono state elevate anche con l’ausilio dellaStradale cinque diverse contravvenzioni per un ammontare di oltre 1200 euro per guida senza ...