Emma Marrone | stile cyberpunk | l’annuncio spiazza

(Di martedì 25 gennaio 2022) La cantanteha voluto annunciare un suo lavoro. Lo ha fatto con unomolto particolare. Ecco di cosa si tratta. Il Festival di Sanremo è ormai e alle porte e ogni cantante sta promuovendo il proprio lavoro. La scena musica vedrà sul palco dell’Ariston tantissimi protagonisti della musica italiani. Tra questi ci sarà anche. Fonte InstagramLa cantante toscana vive un momento molto importante. La sua ascesa da Amici è sotto gli occhi di tutti e il pubblico l’ha sempre più amata. Si pensi che, solo su Instagram, la cantante vanta ben 5,3 milioni di followers. Segno di come la sua voce abbia segnato e fatto emozionare tantissime vite. Per questo motivo, lei, è a tutti gli effetti una delle Big della canzone italiana. Lei è stata anche al centro di tante voci ...

Advertising

marcobrown55 : Questo account è gestito da Emma Marrone ???? - vecchione_paola : RT @Ivana81796426: Comunque Emma marrone è la lady Gaga d’Italia: canta bene e recita bene #acasatuttibene - tiredbymyself : RT @91Tam_: Ma @francescacheeks sa che Emma Marrone ha aperto l'unico concerto di Taylor Swift in italia? - GammaStereoRoma : Emma Marrone - Arriverà l'amore - dejaatellevar : Lea Michele ha incontrato Taylor Swift che ha incontrato Giuseppe Giofre che ha incontrato Emma Marrone che ha inco… -

Ultime Notizie dalla rete : Emma Marrone

... domani è il grande giorno: cosa succederà? Spunta un indizio Francesca Michielin non sta più nella pelle ed è pronta a volare a Sanremo accanto a. Sarà lei la direttrice d'orchestra ...è una cantante che ha raggiunto la popolarità grazie alla vittoria al talent di Maria De Filippi Amici nell'annata 2009/2010. Chi è, all'anagrafe Emmanuela ...La cantante Emma Marrone ha voluto annunciare un suo lavoro. Lo ha fatto con uno stile molto particolare. Ecco di cosa si tratta.Il suo romanzo è accompagnato dalla canzone “Ottanio”, ma prima c'è il Festival dell'amica con “Ogni volta è così” e “Baby one more time” ...