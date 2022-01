De Luca al cellulare sfugge ai giornalisti | Chiedo scusa

(Di martedì 25 gennaio 2022) Fuori da Montecitorio, al termine della seconda giornata di votazioni per eleggere il nuovo capo dello Stato, il governatore della Campania e Grande elettore Vincenzo deevita icon ...

... il governatore della Campania e Grande elettore Vincenzo deevita i giornalisti con la "vecchia tecnica" della telefonata al. "Chiedo scusa, chiedo scusa", ripete più volte con il ...Nuovo percorso interattivo al Museo dell'Opera del Duomo di Orvieto, dove accanto a due importanti opere diSignorelli sono state posizionate delle plance che, dalla fotocamera del, permettono di far "vivere" come narratore d'eccezione proprio l'artista rinascimentale. La nuova esperienza ...Roma, 25 gen. (askanews) - Fuori da Montecitorio, al termine della seconda giornata di votazioni per eleggere il nuovo capo dello Stato, ...Al Modo - Museo dell’Opera del Duomo di Orvieto accanto a due importanti opere del percorso museale, sono state posizionate le plance interattive che dalla fotocamera del ...