Covid: in Lombardia 28.372 nuovi casi, calano i ricoveri. A Bergamo +2.686 positivi (Di martedì 25 gennaio 2022) I dati nel report di martedì 25 gennaio. Effettuati oltre 253 mila tamponi, tasso di positività all 11,2%. I decessi sono 70. Lieve flessione dei ricoveri: -1 in terapia intensiva, - 5 nei reparti ordinari. Leggi su ecodibergamo (Di martedì 25 gennaio 2022) I dati nel report di martedì 25 gennaio. Effettuati oltre 253 mila tamponi, tasso dità all 11,2%. I decessi sono 70. Lieve flessione dei: -1 in terapia intensiva, - 5 nei reparti ordinari.

Advertising

rtl1025 : ?? La proposta delle Regioni al governo 'sarà quella di superare il sistema colori, concentrare tracciamento solo su… - Agenzia_Ansa : La Regione Lombardia ha avviato un'ispezione interna all'Istituto Ortopedico Galeazzi di Milano dopo il caso del ri… - fanpage : La rivista scientifica 'The Lancet' lancia una grave accusa all'Italia, con focus preciso sulla Lombardia: la manca… - SkyTG24 : Covid, in #Lombardia 28.372 nuovi contagi e 3.411 ricoveri - GiaPettinelli : Covid: in Lombardia 28.372 casi e 70 decessi -