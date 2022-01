Corte Conti: citati in giudizio vertici di Sicilia Digitale (Di martedì 25 gennaio 2022) La procura regionale della Corte dei Conti ha citato in giudizio alcuni ex amministratori e l'ex direttore generale della società regionale Sicilia Digitale (ex Sicilia e Servizi). Tra loro l'ex ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 25 gennaio 2022) La procura regionale delladeiha citato inalcuni ex amministratori e l'ex direttore generale della società regionale(exe Servizi). Tra loro l'ex ...

Ultime Notizie dalla rete : Corte Conti Corte Conti: citati in giudizio vertici di Sicilia Digitale La procura regionale della Corte dei conti ha citato in giudizio alcuni ex amministratori e l'ex direttore generale della società regionale Sicilia Digitale (ex Sicilia e Servizi). Tra loro l'ex magistrato e avvocato Antonio ...

Non solo vaccino. Anche al 5G europeo serve un booster Nell'Unione europea, anche il 5G ha bisogno di un booster. È la conclusione a cui è arrivata la Corte dei conti europea che ha pubblicato la relazione speciale sul dispiegamento del nuovo standard per le reti mobili auspicando un rinnovato slancio. Gli Stati membri hanno bisogno di accelerare ...

