Coppa d’Africa tinta di sangue: ressa allo stadio per Camerun-Comore, 8 morti e decine di feriti (Video) (Di martedì 25 gennaio 2022) Roma, 25 gen — Coppa d’Africa tinta di sangue: è di almeno otto morti — tra cui un bambino di 6 anni e un ragazzo di 14 — e 38 feriti il bilancio provvisorio della tragedia accaduta ieri allo stadio Olembe della capitale del Camerun, Yaoundé, per la partita degli ottavi di finale tra i padroni di casa del Camerun e le Comore. Il governatore Naseri Paul Bea ha reso noto che le vittime potrebbero essere anche di più rispetto alle stime attuali. Dei 38 feriti, 7 sarebbero in gravissime condizioni. Tra di essi un bambino di pochi mesi, calpestato dalla folla mentre venivano controllati i pass sanitari. Il neonato, «immediatamente portato all’ospedale generale di Yaoundé, è in condizioni ... Leggi su ilprimatonazionale (Di martedì 25 gennaio 2022) Roma, 25 gen —di: è di almeno otto— tra cui un bambino di 6 anni e un ragazzo di 14 — e 38il bilancio provvisorio della tragedia accaduta ieriOlembe della capitale del, Yaoundé, per la partita degli ottavi di finale tra i padroni di casa dele le. Il governatore Naseri Paul Bea ha reso noto che le vittime potrebbero essere anche di più rispetto alle stime attuali. Dei 38, 7 sarebbero in gravissime condizioni. Tra di essi un bambino di pochi mesi, calpestato dalla folla mentre venivano controllati i pass sanitari. Il neonato, «immediatamente portato all’ospedale generale di Yaoundé, è in condizioni ...

Advertising

GoalItalia : Comore senza portiere negli ottavi della Coppa d'Africa ???? Contro il Camerun tra i pali il terzino Alhadhur va...… - SkyTG24 : Coppa d'Africa, ressa allo stadio in Camerun: 'Sei morti' - Eurosport_IT : Tragedia durante Camerun-Comore: alcuni tifosi rimasti fuori, hanno tentato di sfondare i cancelli dello stadio per… - giastevenz : @Futurama7959 Lo stai seguendo in Coppa d'Africa? - Paolo160376 : @RSaltato Esattamente. La penso come te. E complimenti al tuo Napoli. Gioca davvero bene anche senza i calciatori i… -