Coming out di Delia Duran al Grande Fratello Vip: “Mi piacciono anche le donne” (Di martedì 25 gennaio 2022) La casa del Grande Fratello Vip si tinge nuovamente di rainbow grazie ad un altro Coming out. Dopo quello di Giucas Casella, è stata la volta di Delia Duran che Durante una conversazione con Soleil Sorge ha confessato di essere attratta anche dalle donne. Lo ha fatto raccontandole un aneddoto successo al compleanno di Alex Belli. “Ci siamo anche divertiti, per il giorno del suo compleanno ******. A me piacciono le donne, lo posso anche dire senza pudore, è normale questa cosa. Questo è per farti capire come mai eravamo complici. Come noi eravamo una coppia che nessuno ci poteva combattere“. Ribadendo poco dopo: “A me piacciono anche le ... Leggi su biccy (Di martedì 25 gennaio 2022) La casa delVip si tinge nuovamente di rainbow grazie ad un altroout. Dopo quello di Giucas Casella, è stata la volta dichete una conversazione con Soleil Sorge ha confessato di essere attrattadalle. Lo ha fatto raccontandole un aneddoto successo al compleanno di Alex Belli. “Ci siamodivertiti, per il giorno del suo compleanno ******. A mele, lo possodire senza pudore, è normale questa cosa. Questo è per farti capire come mai eravamo complici. Come noi eravamo una coppia che nessuno ci poteva combattere“. Ribadendo poco dopo: “A mele ...

