Ciampi (M5S) “Covid, erogare indennità prevista per i nostri operatori” (Di martedì 25 gennaio 2022) Tempo di lettura: 2 minuti“Gli operatori sanitari in servizio negli ospedali e nelle aziende sanitarie della Campania, che da due anni si battono in prima linea per il contrasto a questa terribile pandemia, hanno diritto al riconoscimento dell’indennità prevista dal contratto di lavoro nazionale. Parliamo di una cifra pari a 5,16 euro per turno di servizio che, nell’ambito di un’intesa definita in Conferenza Stato Regioni, è stata estesa a tutti gli operatori sanitari, per le loro specifiche attività, sono particolarmente a rischio di contrarre il Covid. L’indennità riguarda, in particolar modo, coloro che prestano servizio nelle terapie intensive e sub intensive, nelle sale operatorie e nei reparti di nefrologia e dialisi, oltre che in quelli specializzati in ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 25 gennaio 2022) Tempo di lettura: 2 minuti“Glisanitari in servizio negli ospedali e nelle aziende sanitarie della Campania, che da due anni si battono in prima linea per il contrasto a questa terribile pandemia, hanno diritto al riconoscimento dell’dal contratto di lavoro nazionale. Parliamo di una cifra pari a 5,16 euro per turno di servizio che, nell’ambito di un’intesa definita in Conferenza Stato Regioni, è stata estesa a tutti glisanitari, per le loro specifiche attività, sono particolarmente a rischio di contrarre il. L’riguarda, in particolar modo, coloro che prestano servizio nelle terapie intensive e sub intensive, nelle salee e nei reparti di nefrologia e dialisi, oltre che in quelli specializzati in ...

