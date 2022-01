Bimbo muore a 10 anni di Covid a Torino, un problema di salute aveva ritardato il vaccino (Di martedì 25 gennaio 2022) Il bambino di 10 anni affetto da Covid è morto questa mattina all'alba. Il piccolo era ricoverato in condizioni già molto gravi nella terapia intensiva... Leggi su ilmessaggero (Di martedì 25 gennaio 2022) Il bambino di 10affetto daè morto questa mattina all'alba. Il piccolo era ricoverato in condizioni già molto gravi nella terapia intensiva...

Advertising

Agenzia_Ansa : Una ventottenne positiva al Covid e non vaccinata è morta al Policlinico Umberto I di Roma. Quando si è capito che… - graziano_delrio : C’è un posto al mondo dove si muore per difendere la casa di tutti: la terra. Accade in Colombia, ma è una vergogna… - kittilogi : RT @PalermoToday: Bimbo muore di Covid a 10 anni: dramma in corsia - PasqualeMarro : #Bimbo di dieci anni muore di Covid: non era vaccinato - lucabbi : @Novaxdim @repubblica Muore un bimbo di 10 anni, e non ho capito cosa cazzo trovi da ridere... un bel tacere non fu mai scritto -