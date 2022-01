Ardea, Via di Valle Caia, l’annuncio dell’ex Provincia: «Domani partono i lavori» (Di martedì 25 gennaio 2022) Sembra quasi incredibile ma Via di Valle Caia potrebbe presto tornare ad essere quantomeno una strada “normale”. Crocevia importante tanto per il Comune di Ardea quanto per quello di Pomezia l’arteria è sprofondata nei mesi scorsi in uno stato di degrado assoluto, con voragini di enormi dimensioni a renderne proibitivo anche il semplice transito. L’ultima “beffa” si era avuta con l’apposizione di un cartello “strada chiusa – eccetto residenti” nei pressi dell’intersezione con la Laurentina, una segnalazione quotidianamente ignorata da tutti anche perché affidata ad una semplice transenna. Ma ecco dunque l’annuncio della Città Metropolitana di Roma Capitale. Il cartello di strada chiusa in Via di Valle Caia Via di Valle Caia: Domani ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 25 gennaio 2022) Sembra quasi incredibile ma Via dipotrebbe presto tornare ad essere quantomeno una strada “normale”. Crocevia importante tanto per il Comune diquanto per quello di Pomezia l’arteria è sprofondata nei mesi scorsi in uno stato di degrado assoluto, con voragini di enormi dimensioni a renderne proibitivo anche il semplice transito. L’ultima “beffa” si era avuta con l’apposizione di un cartello “strada chiusa – eccetto residenti” nei pressi dell’intersezione con la Laurentina, una segnalazione quotidianamente ignorata da tutti anche perché affidata ad una semplice transenna. Ma ecco dunquedella Città Metropolitana di Roma Capitale. Il cartello di strada chiusa in Via diVia di...

