A che gioco sta giocando Draghi? (Di martedì 25 gennaio 2022) Era inevitabile: i partiti stanno provando a tirarlo per la giacchetta. Perché la politica e questa e lui, chiamato da Sergio Mattarella per guidare un governo di unità nazionale con i suoi ministri tecnici (nei ruoli e nei dicasteri strategici e funzionali) affiancati da quelli politici, sembra non gradire questo trattamento. Perché su Mario Draghi stanno soffiando, in queste ore, due venti: quello di chi lo vuole al Quirinale e quello di chi chiede la sua ferma permanenza a Palazzo Chigi per continuare a essere il deus ex machina e la figura di rilievo internazionale al volante dell’esecutivo sostenuto da una larga maggioranza parlamentare. Draghi, l’incontro con Salvini e le mosse per il Colle o Palazzo Chigi E i partiti sono andati in confusione, non riuscendo ancora a confluire – neanche nelle intenzioni – sul nome della figura da candidare ed ... Leggi su nextquotidiano (Di martedì 25 gennaio 2022) Era inevitabile: i partiti stanno provando a tirarlo per la giacchetta. Perché la politica e questa e lui, chiamato da Sergio Mattarella per guidare un governo di unità nazionale con i suoi ministri tecnici (nei ruoli e nei dicasteri strategici e funzionali) affiancati da quelli politici, sembra non gradire questo trattamento. Perché su Mariostanno soffiando, in queste ore, due venti: quello di chi lo vuole al Quirinale e quello di chi chiede la sua ferma permanenza a Palazzo Chigi per continuare a essere il deus ex machina e la figura di rilievo internazionale al volante dell’esecutivo sostenuto da una larga maggioranza parlamentare., l’incontro con Salvini e le mosse per il Colle o Palazzo Chigi E i partiti sono andati in confusione, non riuscendo ancora a confluire – neanche nelle intenzioni – sul nome della figura da candidare ed ...

Advertising

silvia_sb_ : Capisco il punto di vista di chi mi risponde “no mai”, ma solo a me fa incavolare che c’è chi vota Amadeus o Albert… - La7tv : #quirinale Emma Bonino: 'Faccio un appello ai grandi elettori che non si prestino al gioco della scheda bianca, ma… - capuanogio : Barbano sul #CorSport: #Vlahovic azzardo calcolato per la #Juventus. A queste cifre parrebbe non sostenibile, ma se… - nusspot : Per essere la seconda volta che ci gioco, non male. Specialmente perché ho capito solo oggi come funzionava Wordle… - MaryPayne9444 : RT @Nokonoki2: Ragazze jess ieri veniva da una giornata dove per l'ennesima volta si è sentita dire che Barù non fosse interessato a nessun… -