Xenoblade Chronicles | il compositore parla di un possibile annuncio per il prossimo mese

(Di lunedì 24 gennaio 2022) Secondo ildella saga, ilci sarà l’di un nuovo progetto a cui ha lavorato, che si tratti del terzo capitolo? Ormai da diverso tempo gira un rumor secondo cui l’di un nuovo capitolo della saga di JRPGè vicino, e dato il successo dei primi due capitoli creati da Monolith Soft. non ci sarebbe troppo da sorprendersi. Al momento però non c’è stata nessuna conferma riguardo l’arrivo di un terzo episodio, ma le cose potrebbero cambiare molto presto. Ildella serie Yasunori Mitsuda ha fatto sapere sulla sua pagina Twitter personale, che uno dei progetti a cui ha lavorato verrà rivelato il...

Yasunori Mitsuda , il compositore di Chrono Cross , Chrono Trigger e altri giochi Square Enix come, ha rivelato che spera di annunciare uno dei progetti a cui sta lavorando il prossimo mese. Parlando attraverso Twitter in risposta ai giocatori che gli auguravano ogni bene per ...Alcuni segnali recenti potrebbero indicare3 , ma a questo punto si tratta solo di pura speculazione. Tags Kirby Kirby and the Forgotten Land Nintendo Nintendo Switch...Secondo il compositore di Xenoblade Chronicles, il mese prossimo arriverà un annuncio che potrebbe essere del nuovo capitolo della saga.Yasunori Mitsuda, il compositore di Chrono Cross, Chrono Trigger e altri giochi Square Enix come Xenoblade Chronicles, ha rivelato che spera di annunciare uno dei progetti a cui sta lavorando il pross ...